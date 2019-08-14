Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначено не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости, но и уберечь её от взглядов ненавистников.

Российский мастер решил поддержать певицу, пока другие закидывают её негативными комментариями из-за разрыва Ирины Шейк и Бредли Купера. Дьяков сделал серьги, которые представляют собой аксессуар из серебра и смолы, украшенный уральскими камнями, - передаёт РИА Новости.

По словам изобретателя, минерал жадеит защищает своего хозяина от негатива других людей, приносит в дом мир и успех. Дьяков не хочет, чтобы Гага думала, что все в России против неё. Он надеется, что знаменитость покажет серьги публично в знак того, что не обижается.