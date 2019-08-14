Кристина Асмус раскрыла главный комплекс из-за своей внешности

Известная актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным заявлением о своей внешности. Знаменитость рассказала подписчикам о недостатках, которые её волнуют.

"В далёкие незамужние времена.., когда мои волосы были не такие красивые, фигура недостаточно худая, а родинка не такая яркая, я жутко стеснялась своей улыбки. Причём, зубы всегда были норм, но улыбаться открыто я боялась", - написала актриса в Instagram.

Знаменитость призналась, что рот рукой никогда не закрывала, но всегда старалась максимально сильно сжимать губы.

Хочется отметить, что на фотографии, под которой написан достаточно самокритичный текст, Кристинв Асмус выглядит прекрасно. Актриса выложила снимок с нежным естественным макияжем.