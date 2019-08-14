Видео: Собчак подогрела слухи о новой беременности

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак в отпуске публикует видеоролики, которые намекают на ее интересное положение. Сейчас она и ее новый возлюбленный Константин Богомолов отдыхают в Италии.

Накануне появились слухи о скорой свадьбе Ксении и Константина: пара опубликовала кадры, на которых телеведущая хвасталась обручальным кольцом. Теперь общественность снова начала подозревать Собчак в беременности.

На одном из последних видеороликов светская львица позирует в обтягивающем талию платье. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот. "Не то беременна, не то all inclusive", гадают фолловеры Ксении в Instagram.



