52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

Всемирно известная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привела поклонников в восторг снимком в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на своей родине.

Сальма поделилась с фолловерами несколькими фотографиями в купальных костюмах, которые подчеркивают ее прекрасную фигуру. Хайек является обладательницей пышных и женственных, но при этом подтянутых форм. В ее возрасте у звезды тонкая талия и стройные ноги.

Поклонники сделали актрисе множество комплиментов и попросили ее почаще делиться снимками, сделанными на отдыхе, передает teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)10 Авг 2019 в 11:21 PDT