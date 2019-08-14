52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике
14 августа 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привела поклонников в восторг снимком в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на своей родине.
Сальма поделилась с фолловерами несколькими фотографиями в купальных костюмах, которые подчеркивают ее прекрасную фигуру. Хайек является обладательницей пышных и женственных, но при этом подтянутых форм. В ее возрасте у звезды тонкая талия и стройные ноги.
Поклонники сделали актрисе множество комплиментов и попросили ее почаще делиться снимками, сделанными на отдыхе, передает teleprogramma.pro.
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