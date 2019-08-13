Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

В начале года за разводом певицы Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу следили многие поклонники, тем более, что неверный супруг попался с поличным и видео, где турецкий предприниматель обнимался в ночном клубе с другой облетело весь интернет. Пара развелась и каждый из бывших возлюбленных начал устраивать свою личную жизнь.

Ани Лорак через полгода начала новые отношения с рэпером, продюсером Black Star Егором Глебом, который младше украинской певицы почти на 15 лет. Да и экс-благоверный вокалистки утверждает, что нашел свою любовь. «Жизнь становится реальной и удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же самое, что и ты, чувствует те же шаги в будущем, - написал Мурат о своих чувствах.









Многие пользователи Сети заметили, что новая пассия Мурата «копия Лорак», вот только репутация Самии Ахметовов отнюдь не безупречна. Как пишет издание «Суть событий», журналистам удалось найти анкету модели на зарубежном сайте эскорт-услуг. Но, как говорится, "любовь зла..."