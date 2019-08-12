Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

Арбитражный суд города Москвы опубликовал определение, согласно которому Серов требует взыскать с «Первого канала» и компании «Директ» задолженность по договору в размере 800 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей убытков, передаёт РИА Новости. Известно, что слушания по делу начнутся в середине октября. При этом не указано, какие обстоятельства договора нарушили ответчики. Представители певца комментировать ситуацию не стали.