Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?
12 августа 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.
Арбитражный суд города Москвы опубликовал определение, согласно которому Серов требует взыскать с «Первого канала» и компании «Директ» задолженность по договору в размере 800 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей убытков, передаёт РИА Новости. Известно, что слушания по делу начнутся в середине октября. При этом не указано, какие обстоятельства договора нарушили ответчики. Представители певца комментировать ситуацию не стали.