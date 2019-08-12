Звезда Comedy Woman скрывает развод с мужем?

Одна из участниц популярного шоу Comedy Woman развелась со своим супругом-иностранцем. Как отмечают в окружении звезды, данное решение зрело довольно давно, и расторжение брака все же состоялось.

Надежда Ангарская состояла в браке с уроженцем Иордании Раедом Бани более 5 лет. Однако в начале текущего года звезда Comedy Woman обратилась в Мещанский районный суд и подала заявление на развод.

Заседания по бракоразводному процессу Ангарской по неизвестным причинам длились целых четыре месяца. Кроме того, они несколько раз то откладывались, то переносились, отмечает издание "СтарХит".

Надежда от комментариев по этому поводу пока воздерживается, но инсайдеры из близкого окружения знаменитости утверждают, что причиной развода стало то, что молодые люди не сошлись характерами.