Известная певица и телеведущая Ольга Бузова вновь спровоцировала слухи о романе с известным юмористом. Снимок, на котором артистка позирует с мужчиной, появился на ее страничке минувшей ночью.

На фото Ольга запечатлена в эффектном черном платье рядом с Тимуром Батрутдиновым. Бузова держит юмориста под руку, а тот внимательно смотрит на нее, передает teleprogramma.pro.

Ранее многие уже подозревали, что у звезд роман, однако эта информация ни разу не подтверждалась. Некоторые подписчики заметили, что Ольга публикует снимки с Тимуром, когда к выходу готовится ее новая композиция. Фолловеры считают, что Бузова и Батрутдинов могли бы стать прекрасной парой.