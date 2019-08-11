Пенкин рассказал, почему не хочет быть в «тусовке» звёзд шоу-бизнеса

Российский певец Сергей Пенкин рассказал, как относится к современным представителям отечественной эстрады. По словам артиста, уровень эстрады за последние годы сильно упал.

Пенкин отметил, что что в последнее время на сцене зачастую можно увидеть исполнителей, которые не имеют музыкального образования и плохо поют, а среди звёзд шоу-бизнеса они оказались «по блату или за огромные деньги». При этом певец отметил, что никогда не причислял себя к «тусовке» современных исполнителей, передаёт Дни24.

«Вообще, у меня есть моя довольно насыщенная сценическая жизнь, мне не до тусовок. Им ведь просто нечего делать, а надо как-то светиться, поэтому они и бегают по фестивалям», - считает Пенкин.