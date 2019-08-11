Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о разводе

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт объявили о разводе. Звёздная пара прожила в законном браке восемь месяцев. По словам знаменитостей, каждый из них решил сделать акцент на себе, а не на семейной жизни.

Майли и Лиам признались поклонникам, что на данном этапе предпочитают заниматься развитием карьеры, а не строить семейную жизнь, передаёт РенТВ. При этом они заверили, что будут «любящими родителями» для животных, которых успели завести за время совместной жизни.

Несмотря на то, что Майли уже некоторое время не носит кольцо и отдыхает в Италии не с мужем, а с подругой, поклонники по-прежнему продолжают надеяться, что отношения в паре наладятся и развода не будет.