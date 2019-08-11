Алла Вербер: смерть от морепродуктов, fashion-индустрия и состояние,сколоченное на скупленном в блокадном Ленинграде антиквариате

Неожиданная смерть fashion-директор ЦУМа Аллы Вербер в Италии породила немало пересудов. 62-летняя бизнесвумен скончалась от анафилактического шока после ужина с морепродуктами. Для гламурной тусовки Вербер была как Алла Пугачева для российской эстрады, но только в моде.

Нет не законодательницей стиля, а неким символом престижа и возможностью достать что-то из коллекций именитых брендов. Именно она последние 30 лет закупала леопардовые костюмчики для светских львиц и одевала жен олигархов и чиновников в «тяжелый люкс». Алла Вебер всегда делила людей на тех, кто может «отовариться» в ЦУМЕ и тех, на кого там даже продавцы в лучшем случае посмотрят свысока, а в худшем – вообще проигнорируют как пустое место. Она и умереть умудрилась как богачка, от отправления морскими гадами.

Большинство россиян сейчас в недоумении, как можно помереть в Италии от аллергии на морепродукты, которых они и в глаза-то за всю жизнь не видели ни разу. Вопрос риторический, и все же ответ на него озадачит многих.

«Мой великий дедушка Абрам Иосифович Флейшер был большим коллекционером антиквариата. Он подарил моей маме на пятнадцатилетие свадьбы комплект работы Фаберже - чайник и сахарницу из позолоченного серебра со слоновой костью. Дедушка был директором продуктовой базы» - признавалась как-то Алла Вербер. Что значила подобная должность в блокадном городе, думается, объяснять не надо. Кто-то выживал в блокадном Ленинграде, а кто-то выменивал за еду бесценные сокровища, считает «Экспресс-газета». Отсюда и антиквариат, и огромная по тем временам в 250 метров квартира у театральной площади.

Семья Вербер всегда знала, как «непыльно» зарабатывать деньги. «Мой папа, заведующий зубопротезным отделением, был известным в городе человеком и очень любил все-все красивое. Все фарцовщики несли вещи Косте Верберу. Я помню день, когда дедушка пришел домой и сказал бабушке: «Боже мой, Лиза, дай мне срочно фаршированной рыбы! За мной сегодня придут! Этот идиот купил себе «Волгу»!» Имелся в виду мой папа, купивший себе ГАЗ-21 за 18 тысяч рублей. Бабушка с дедушкой считали, что мы должны вести себя скромнее. Я помню, как мы собирались в ресторан «Астория», и, прежде чем выйти из подъезда, мне нужно было надеть косыночку, чтобы не было видно серьги. А вот папе нужно было добыть в семью норковые шубы, бриллианты и главное - дать детям образование», - цитирует газета бизнесвумен, которая «сделала себя сама».

Надо сказать, что в 1976 году, семья экстренно снялась с места и уехала за границу, многие считают, что роскошная жизнь зубного врача привлекла-таки внимание органов. Там же Алла Вебер, закончившая еще в Союзе медучилище, не стала подтверждать квалификацию медсестры, а открыла первый бутик. Этим же она и продолжила заниматься, вернувшись на родину, которая спешно встала на путь капитализма.

И тут Вебер была в своей стихии, за 16 лет она превратила ЦУМ в любимый магазин коррупционеров и невыездных силовиков, где они, не считая денег, скупали барахло по ценам вдвое выше, чем в Париже или Милане. Но не всегда и не все было гладко. Не раз возникали скандалы даже с известными людьми, которым под видом фирменных вещей продавали китайское барахло. А несколько лет назад таможенники изъяли в ЦУМе контрабандные часы и ювелирные изделия больше чем на полмиллиарда рублей. Часы и украшения элитных марок, которые продавались на прилавках по цене от 5 до 50 миллионов, на проверку оказались весьма сомнительного происхождения.

Но благодаря умению Аллы Вебер, по ее же собственному признанию, находить общий язык с любым человеком, особых последствий эти скандалы не имели. Вот только увы, с морепродуктами договориться не удалось.