Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото

На фан-странице детей юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Лизы и Гарри появилась фотография, на которой дети представлены в образах "жениха и невесты". Снимок так понравился поклонникам, что она начали сравнивать малышей с героями сказок.

На снимке с профессиональной фотосессии Лиза стоит в пышном белом платье с длинными белокурыми локонами, а рядом сидит Гарри в чёрном костюме с бабочкой и белых кедах.

Поклонники оценили всю нежность и милоту фотографии. Комментаторы отметили, что 5-летняя Лиза похожа на маленькую принцессу, а сам снимок напоминает настоящую сказку. Другие сравнили образы детей с персонами известных сказок, в том числе с Гензель и Гретель.

Дети звёздных супругов уже не первый раз покоряют сердца подписчиков.