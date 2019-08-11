Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет. Дом жены принца Гарри выставлен на продажу

Издание "Экспресс-газета" пишет, что, например, на свадебную церемонию герцогиня Сассекская надела бриллиантовые серьги, стоимость которых оценивается в более чем 70 тыс. долларов. А на ее голове в тот день сверкала тиара королевы (540 тыс.).

После рождения сына Меган вышла в свет в серьгах от Nikos Koulis стоимостью около 12 тыс. долларов, а на другом светском мероприятии появилась с подвеской на шее в виде буквы "А", которая является первой в имени ее сына (590 долларов).

Но главное украшение герцогини - помолвочное кольцо, в центре которого крупный бриллиант, привезенный женихом из Ботсваны, а по бокам - ограненные камни меньшего размера, однако не менее ценные: некогда они принадлежали леди Ди.