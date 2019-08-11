Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать с собой мигрантов

Глава МВД Италии и зампремьер-министра страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов на судне, дрейфующем в Средиземном море.

Об этом сообщает Bloomberg. Ранее актер посетил дрейфующее у берегов Италии судно с мигрантами и призвал власти пустить их в страну. В ответ Сальвини предложил Гиру забрать мигрантов в Голливуд и расселить их у себя на виллах.

"Раз уж щедрый миллионер озвучил свои требования касательно судеб мигрантов, мы готовы его отблагодарить: он может забрать всех [их] на своем частном самолете в Голливуд и разместить там на своих виллах", - заявил Сальвини.