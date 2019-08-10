Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

Стало известно, сколько зарабатывала певица Наргиз во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. Источник сообщил, что Фадеев предоставил исполнительнице мировые гастроли и написал для неё множество песен., - сообщает КП.

"Конечно, влияние и знакомства продюсера дорогого стоят, но главное для артиста – песня. Нет песни – нет звезды. Фадеев дал Наргиз Закировой репертуар. Поэтому начались бесконечные гастроли по России, Германии, ротации на радио", - говорит бывший сотрудник команды знаменитости.

По его словам, певица получала регулярные заказы, которые позволяли ей заработать за сезон по два миллиона рублей. Уточняется, что в месяцы, когда Наргиз давала по 6-7 выступлений, она могла получить до десяти миллионов рублей.

Экс-сотрудник команды певицы отметил, что благодаря контракту с Фадеевым, у нее появились деньги на квартиру и на помощь своим детям.

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз и запретил знаменитости исполнять написанные им песни.