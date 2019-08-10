Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом. Знаменитость редко демонстрирует свою личную жизнь напоказ, но в этот раз решила посвятить несколько строк возлюбленному.

"Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала "ДА" ... Всегда люблю!", - написала телеведущая под снимком с супругом в Instagram.

Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь. Знаменитость отметила, что очень счастлива в браке.

Однако показать лицо избранника телеведущая так и не решилась. На снимке Оксана Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой закрывает лицо супруга.