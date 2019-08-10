Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками видеороликом, в котором в слитном чёрном купальнике с золотым принтом на груди показывает танцевальные движения. Подписчики заметили, что знаменитость похудела и стала свежее.

В видео Лолита исполняет небольшой танец под свою песню "Тело", рассказывая, что скоро фанатов ожидает новый творческий сюрприз.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! ...прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время", - рассказала певица подписчикам.

Поклонники заявил, что Лолите не стоит самоутверждаться подобным образом, потому что она всегда выглядит прекрасно. По мнению подписчиков, красивую фигуру певицы видно и в платье.