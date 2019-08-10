Представители Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины

Утром в субботу, 10 августа, представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины. Заявление было опубликовано час назад на ее страничке в социальной сети Instagram.

Представители Вербер решили "покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ" и заявили, что Алла Константиновна умерла 6 августа от менингококкового сепсиса. Подчеркивается, что организм не смог побороть инфекцию из-за слабого иммунитета. Уточняется также, что похороны состоятся в канадском Торонто 14 августа.

Напомним, Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии на 62-м году жизни.