Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом

Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.

Ронсен уверен, что Гага позаимствовала музыкальную тему из трёх нот из его композиции Almost 2012, передаёт РенТВ. По словам адвоката композитора, независимый музыкальный эксперт признал сходство мелодий.

В ответ на обвинения адвокат Леди Гаги Орин Снайдер заявил, что похожий мотив можно встретить и в песне Dust In The Wind, написанной в 1978 году. «Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», - считает адвокат певицы.