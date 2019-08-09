Певец Рики Мартин впервые показал поклонникам свою дочь

Всемирно известный певец и актер Рики Мартин впервые показал своим поклонникам лицо семимесячной дочери Люсии. Артист воспитывает троих детей – его первенцами стали близнецы Маттео и Валентино.

На снимке, который был опубликован в минувший четверг в социальной сети Instagram , можно увидеть очаровательную пухлую светловолосую девочку со светло-голубыми глазами. "Свет очей моих", – подписал трогательную фотографию любящий отец Рики Мартин.

Отметим, что дочку артисту в декабре родила суррогатная мать. Сыновья Мартина также появились на свет при помощи услуги суррогатного материнства.