Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся накануне. Юмориста удивило, что 77-летняя звезда скопировала образ его жены.

"Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд", - заявил Максим Галкин в подписи к видеозаписи. Он поставил хештег #ВылитаяАлла и хохочущий смайлик.

И действительно, пользователи отмечают, что издалека Барбару вполне можно принять за Пугачеву: тот же знаменитый "балахон", те же пышные прическа и укладка, те же жесты, манеры.. "Плагиат с Примадонны очевиден", - пишут в комментариях к посту.



