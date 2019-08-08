Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой
8 августа 2019, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся накануне. Юмориста удивило, что 77-летняя звезда скопировала образ его жены.
"Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд", - заявил Максим Галкин в подписи к видеозаписи. Он поставил хештег #ВылитаяАлла и хохочущий смайлик.
И действительно, пользователи отмечают, что издалека Барбару вполне можно принять за Пугачеву: тот же знаменитый "балахон", те же пышные прическа и укладка, те же жесты, манеры.. "Плагиат с Примадонны очевиден", - пишут в комментариях к посту.
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