Известная телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram странное фото. На нем певица обнимает мужчину-блондина, позирующего спиной к фотографу. Однако подпись под снимком повергла фанатов в ступор.

Бузова предложила подписчикам отгадать, кто этот таинственный молодой человек. Фанаты и гадали: Егор Крид, популярный блогер Давид Манукян, рэпер Элджей, или Борис Моисеев. Впрочем, последнее имя называлось, конечно же, в шутку.

Фолловеры отметили, что им не терпится увидеть спутника телезвезды. Кто-то даже задал Ольге вопрос: "А он симпатичный?". Однако, нашлись среди комментирующих и хейтеры, которые попросили Ольгу не заниматься музыкальным "творчеством".

"Несмотря ни на что, мы сделали это. Вот он, «мой» #Лайкер. Угадайте кто?", - написала Ольга. Некоторые поклонники попытались дать определение "лайкеру" - одержимый фанат, который без конца "лайкает" все, что связано с его "идолом".

"В современном мире лайк - это уже не просто сердечко в соцсети, это флирт и знак внимания другому человеку. Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чем себе не отказывайте! Отлайкайте им мозги по полной", - советует Ольга.