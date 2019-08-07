Михаил Богдасаров: «Самая странная пара — Анджелина Джоли и Брэд Питт»

Cоветский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Михаил Богдасаров рассказал о влиянии пиар-скандалов на популярность кино. По его мнению, когда люди занимаются пиаром, это не должно выглядеть неправдоподобно.

Михаил Богдасаров также уточнил, что "самая странная в этом плане пара — Анджелина Джоли и Брэд Питт", пишет News.ru.

"Не знаю, что там у них было на самом деле, но их жизнь настолько поломана, и поломана жизнь детей. Люди вжились в некие образы. Она отрезает себе груди, они усыновляют всех этих детей... они сходятся, снова расходятся... Это выглядит, не как реальная жизнь, а как инсценировка жизни, и реальность уже перемешивается с вымыслом. Ощущение, что кто-то с кем-то заключил контракт и исполняет его", - объяснил актер.