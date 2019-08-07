Дмитрий Певцов трогательно поздравил своего сына с двенадцатилетием

Дмитрий Певцов поздравил сына Елисея с днем рождения. Он разместил в Instagram растрогавшее подписчиков видео c семейными кадрами, наложив на него музыкальную композицию на сонет Шекспира.

На этих снимках, сменяющих друг друга в видеоряде, мальчик запечатлен как совсем маленьким, так и уже подросшим: "Елисей Певцов родился 07.08.2007. Спасибо его маме!" - подписал опубликованный в соцсети видеоролик народный артист.

Фолловеры знаменитого актера рассыпались в поздравлениях и комплиментах: "С Днем Рождения Елисеюшку! Такой славный парень растет! Счастья и здоровья!", "Здоровья всей вашей красивой семье!", "С Днем Рождения Елисея и его Маму с Папой!".



