Певица Наталья Штурм рассказала о своих чувствах в роли бабушки

Российская певица и писательница Наталья Штурм недавно стала бабушкой. Она рассказала о своих чувствах в роли бабушки, родах дочери и о внуке Даниэле.

Певица отметила, что в силу характера и возраста она чувствует себя второй мамой, сообщает портал "Актуальные новости". "Я могла бы ещё родить, но не вижу смысла, да и философский склад ума не позволяет мне больше экспериментировать со своей жизнью. С Даниэлем я провожу столько времени, сколько меня просят. У всех своя личная жизнь, привычки, комфорт".