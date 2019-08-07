Глюк'oZa вместе с мужем рассказали, как планируют делить имущество

Певица Глюк'oZa отреагировала на слухи о своём разводе. Она показала видео, где в процессе телефонного разговора решает с супругом вопрос, как они будут делить детей и имущество.

Ролик опубликован в Telegram-канале Ксении Собчак. На видео певица звонит мужу Александру и сообщает ему о скором разводе. «Слушай, ты знаешь, что мы с тобой разводимся? Совсем скоро! Имущество будем делить!» - говорит она.

Далее супруги в юмористической форме решают, с кем останутся жить дети и домашние животные. «Кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется», - предложил муж Наталье. Забавный видеоролик заканчивается тем, что Глюк'oZa разувается и босиком бежит к дому.