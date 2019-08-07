Никас Сафронов рассказал о болезни Вилли Токарева

Известный художник Никас Сафронов поделился подробностями о здоровье 84-летнего музыканта Вилли Токарева, который скончался 4 августа в реанимационной палате одной из московских клиник. Предварительной причиной смерти является онкологическое заболевание.

Никас Сафронов рассказал, что шансонье уже давно испытывал проблемы со здоровьем. По его словам, Вилли Токарев обращался к художнику с просьбой занять крупную сумму денег на серьёзную операцию.

"Я даже не стал спрашивать, для чего ему средства, и дал имеющиеся у меня 35 тысяч долларов ... Я узнал, что ему они нужны были для сложной операции на сердце. В знак благодарности он мне подарил уникальные шахматы", - поделился Сафронов с порталом "Pro Zvezd".

Живописец поделился, что именно поэтому артист стал реже выступать. Сафронов отметил, что внешне Токарев всегда выглядел бодрым и подтянутым, но только близкие знали о его проблемах с сердцем, - передаёт "teleprogramma.pro".

Напомним, что у исполнителя осталась жена, четверо детей и двое внуков. Вилли Токарев завещал родным внушительное наследство.