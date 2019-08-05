Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Караоке-кавер на песню «Водица». Спасибо Гарику Харламову за внезапный выбор песни для меня. Спасибо сестре за скрытую съемку. И, конечно же, спасибо Ольге Бузовой за «Водицу»", - подписал Тимур пост с видеозаписью.

Поклонники, подписанные на Батрутдинова в соцсети, не заставили себя ждать и разразились несметным количеством комплиментов в адрес своего любимца, утверждая, что он определенно "переплюнул" Ольгу в исполнении этого хита.



