Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем. Например, Ксении Бородиной. Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

Известная телеведущая осталась разочарована данным мероприятием зарубежной артистки и на своей официальной страничке в социальной сети Instagram объяснила своим фанатам-подписчикам, почему именно.

В Stories она поделилась своим впечатлением от увиденного, заявив, что окружающие весь день мучили ее одним и тем же вопросом: "Понравилось ли ей выступление американской исполнительницы?"...

Оказалось, не оправдались ожидания: "Было разочарование, когда две-три знакомые песни прозвучали. Была куча латиноса, о котором мы даже не подозревали, что он есть в ее репертуаре", - сказала Ксения.

Кроме того, по словам телеведущей, периодически "затухал драйв", который разгорелся перед мероприятием. Дело в том, что смена концертных костюмов Джей Ло длилась 5-6 минут, и публика успевала заскучать.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в ходе исполнения одной из песен у латиноамериканской красотки "не выдержало напора красоты" одно из облачений: костюм на Дженнифер просто лопнул.