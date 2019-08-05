У сына Елены Яковлевой сложности с трудоустройством?

Сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда ранее устроился парикмахером. Об этом накануне стало известно отечественным СМИ.

Как отмечает СтарХит, ранее молодой человек месяцами не мог начать работать, поскольку не все работодатели хотели иметь сотрудника, у которого большая часть тела, включая лицо, забита множественными татуировками.

Однако некоторое время тому назад Денису все же удалось трудоустроиться туда, где и ему, и начальству все пришлось по душе: он стал делать модные прически, формировать бороды и делиться результатом в Instagram.

И вот теперь в барбершопе, где работал Шальных, клиентам предлагают записаться к другому мастеру. Причины разрыва трудового договора неизвестны, как и то, уволился ли Денис сам, или его "попросило" руководство.



