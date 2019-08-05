Тилль Линдеманн из Rammstein остался в России

Немецкий музыкант и вокалист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после выступления в России решил устроить себе небольшой отпуск и остался отдыхать в Санкт-Петербурге.

Рокеры отыграли концерт в Москве 29 июля, а затем в Санкт-Петербурге 2 августа. После этого музыканты покинули страну, но не Тилль. В своем Instagram-аккаунте он периодически публикует новые фотографии из Питера, где остался отдыхать. Ранее Линдеманн не раз признавался, что ему очень нравится бывать в России. Однако импровизированный отдых будет недолгим. Уже 6 августа рокерам предстоит выступить в Риге.