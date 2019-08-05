Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Стало известно о новой привычке принца Гарри. Британские источники выяснили, что бывший военнослужащий превратился в настоящего метросексуала. Уточняется, что член королевской семьи посещает салоны красоты вместе с супругой Меган Маркл.

Инсайдер сообщил, что принц Гарри регулярно делает педикюр и массаж. Супружеская пара посещает один из самых дорогих салонов в Аскоте в пятизвездочном отеле Coworth Park, - сообщает таблоид "The Sun".

Бывшие сослуживцы принца высмеяли "новое увлечение" старого друга. По их словам, они помнят Гарри парнем, который не очень следил за своим внешним видом и был не прочь покурить или выпить. Один из них заявил, что, если бы принцу тогда сказали, что он пойдёт на педикюр, то он бы рассмеялся.

"Он изменился!", - отметили друзья.