Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Известный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками дорогим подарком, который ему преподнесла его личный косметолог и подруга Этери Карапетян.

Поп-король выложил видеоролик, в котором демонстрируются семицветные летние мужские туфли коллаборации двух мировых брендов: Chanel и Pharel. На кадрах можно подробно рассмотреть обновку знаменитости. Обувь совмещается в себе оттенки ярко-желтого, бирюзового, малинового, синего, оранжевого, красного и зеленого цветов.

"С обновкой меня! Они нереально крутые!", - подписал ролик Филипп Киркоров в Instagram.

Поклонники разделились на два лагеря. Один поздравили артиста с прекрасной парой эксклюзивной обуви, другие заявили, что бренды не главное, а все помешались на них.