Супруга Цекало показала УЗИ, чтобы избежать ненужных слухов о беременности
5 августа 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга продюсера Александра Цекало 28-летняя актриса и модель Дарина Эрвин отреагировала на слухи о своей беременности. Накануне появилась информация о том, что пара посетила многопрофильный клинический госпиталь в Подмосковье.
Дарина не стала комментировать данную информацию напрямую СМИ, а воспользовалась своей страницей в Instagram. Девушка выложила в stories фотографию, на которой показала снимок УЗИ. Однако на изображении далеко не ребёнок, а бургер.
"Мы так повеселились над фейковыми новостями! Спасибо вам, ребята!" , - написала актриса под снимком.
Напомним, что пара зарегистрировала брак в марте 2018 года. Пока у супругов нет совместных детей, а вот у Александра Цекало есть сын Михаил и дочь Александра.