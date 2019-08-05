"Я люблю себя неумытой и лохматой", - певица Ёлка о критике в её адрес

Известная певица Ёлка провела неделю на отдыхе в спортивном лагере в городе Сочи на Красной поляне. Знаменитость активно делилась с поклонниками фотографиями с отпуска, однако одному подписчику показался внешний вид певицы "потрёпанным", что возмутило её.

"Мне кажется, это так бестактно! Я люблю себя всякой: помятой, потрепанной, неумытой, непричесанной, лохматой, отекшей. И это все еще я! Бирки всякие навешивают и сложно не реагировать на такие вещи", - отреагировала Ёлка на комментарий "диванного критика".

Певица отметила, что немного расслабилась в горах и порой не следит тщательно за тем, как выглядит, но, по её словам, в отпуске она может себе позволить ходить с небрежно убранными волосами, - сообщает teleprogramma.pro.

Другие пользователи заметили, что Ёлка сильно похудела и спросили про диету. Знаменитость заявила, что дело не в диете, а в усталости после тренировок. Певица добавила, что теперь испытывает огромный прилив сил и внутреннее наполнение от поездки.