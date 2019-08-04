Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

Певица приехала в Юрмалу с подросшей дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Во время прогулки Кристина записала милое видео, которое спровоцировало разговоры о том, что ее дочка может стать моделью.

Клавдия кажется достаточно высокой для своего возраста, даже в сравнении с ее стройной и высокой мамой. Поэтому подписчики Орбакайте нахваливают наследницу в комментариях и пророчат ей модельное будущее.

"Долгожданное счастье Кристины! После двух мальчиков родилась такая вот принцесса!", "Как приятно смотреть на мать и дочь! Как подруги", "Какая уже взрослая!", "Прелесть и красотка! Будущая модель", - пишут фолловеры.



