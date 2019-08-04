Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок.



Пару, состоящую из «престарелого и облезшего кролика и фертильной голой кочевницы» обсудила известный московский блогер Лена Миро. «У старого кролика давно не было радостей в жизни. Если жена - Галушка, о половых радостях и твёрдой эрекции с такой полинявшей бабой можно и не мечтать. Другое дело Дарине Эрвин (Сапарова). Экзотика. Дикая наездница», - рассуждает автор в своем блоге.

Она уверена, что молодая жена всеми силами старается привязать к себе стареющего продюсера, но делает она это вовсе не «из любви к искусству», точнее к Цекало, а из собственных меркантильных целей.

«Цекало как-нибудь помрёт от инсульта во время соития, а у Сапаровой останется всё его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться ещё молодой вдовой, полной жизни. Вот только я не понимаю, зачем это нужно Цекало? Неужели он настолько рад возникшей в штанах упругости, что не врубается, как Дарина его тупо имеет - не он её, а она его. Облезлый кролик потеющий на молодой казашке - это такое фу, что даже думать неприятно об этом», - в свойственной манере высказывается Лена Мироненко о неравном браке.