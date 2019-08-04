"Вопрос к чиновникам, игнорирующим нарушение закона звездой". Прокуратура проверяет замок Аллы Пугачевой?

Многие таблоиды написали, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Одинцовского района проверяет подмосковная прокуратура. А виной всему обращение кировского юриста Ярослава Михайлова, который потребовал провести проверку законности строения дома Примадонны.

Юрист с линеечкой по фотографиям тщательно из мерил строение и пришел к выводу, что поместье звездных супругов не вписывается в дозволенные нормативы «Особняк превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров. Вопросы имеются не к Галкину, тот что - звезда, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности «звездой» нашей эстрады», - заявил Михайлов.

Надо сказать, что многие пользователи обвинили юриста в дешевом пиаре на звездном семействе, предположив, что именно для этого он и «взялся» за чету Пугачевой и Галкина. Но, если быть до конца честным, опыт борьбы со звездами у правозащитника уже имеется. По его словам, еще 4 года назад он, представляя интересы клиента, который остался недоволен концертом Земфиры смог добиться выплаты от певицы в 306 тысяч рублей, а кроме этого, Михайлов жаловался на Ксению Собчак, которая выложила фотографию в церковной одежде и с бородой. Просто сейчас очередь дошла и до Аллы Борисовны.