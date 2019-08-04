Российский рэпер сравнил Крым с Монако

Известный российский рэпер и участник лейбла "Black Star" Матвей Мельников, более известный как Мот, заявил, что для него Крым по условиям ничем не уступает Монако.

"В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится. Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка", - передаёт слова исполнителя РИА Новости.

Мот отметил, что настолько восхитился пейзажами Черноморского побережья, что готов включить их в свой будущий клип.

Другая участница лейбла певица Дана Соколова добавила, что каждое посещение Крыма сопровождается тёплыми эмоциями и наслаждением.