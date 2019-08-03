Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

У нее прекрасный голос и яркая внешность. Но этого ей показалось мало: в последние годы девушка украсила свое тело многочисленными татуировками. Звездная мама от такого увлечения Алисы отнюдь не в восторге.

"Я чуть в обморок не упала. Но нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", - рассказала журналистам Ирина.

Свое первое тату Алиса сделала в 28 лет. Немного позже, довольная результатом, она наколола еще несколько. При этом Салтыкова-младшая утверждает, что каждое их них, как водится, имеет свой определенный смысл.

С течением времени мама Алисы худо-бедно смирилась со страстью дочери. Единственное, что не давало покоя - количество изображений. Но дочка клятвенно пообещала, что не собирается превращаться в рэпера Тимати.