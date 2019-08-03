"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест

Певица Глюкоза опубликовала манифест, в котором написала, что по-настоящему можно ненавидеть только саму ненависть, которая льется в соцсетях на каждого публичного человека.

«Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть! Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг. Ненависть высасывает всю жизнь изнутри. Единственное, что можно ненавидеть — саму ненависть! Так давайте делать это вместе!», - патетично выступила звезда.

Ее пост тут же нашел отклик у коллег по цеху. «Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать!!! Или так: следующий наш «главный по тарелочкам» должен быть психологом ! До того оно воспалено последние пару лет ... сдвиг очевиден в сторону ненависти ко всему, чувствую кожей», - ответил в комментариях Дима Билан.

В общем, если коротко резюмировать все написанное – достали все уже!