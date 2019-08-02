Любовь Толкалина продемонстрировала рельефные ноги в костюме для виндсерфинга

41-летняя актриса Любовь Толкалина продемонстрировала стройные и рельефные ноги в костюме для виндсерфинга. Артистка в пятницу, 2 августа, опубликовала новую фотографию на своей страничке в соцсети.

На снимке Любовь позирует рядом с тренером школы виндсерфинга. Женщина надела специальный гидрокостюм для занятий, который подчеркнул ее тонкую талию, длинные ноги, а также роскошный загар.

Подписчики Толкалиной сделали ей множество комплиментов, многие молодые девушки признались, что завидуют идеальной фигуре знаменитости и мечтали бы иметь такую форму в ее возрасте. Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые нашли изъяны на коже артистки. Любовь никак не реагирует на негативные комментарии.