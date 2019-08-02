Звезда популярного сериала "Петербургские тайны" Евгения Крюкова продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. Поклонники актрисы пришли в восторг от форм 48-летней артистки.

В настоящий момент Евгения отдыхает в Черногории и наслаждается морем и теплой погодой. По собственному признанию, она сама себе завидует.

Поклонники обратили внимание на ее подтянутую фигуру, стройные ноги, тонкую талию и гладкую кожу. Многие восхитились также чувством стиля Крюковой: на пляже она позирует в желтом бикини с кружевом и большой соломенной шляпе. По мнению подписчиков, Евгения выглядит минимум на 15 лет моложе своего возраста.