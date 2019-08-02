Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына. В середине декабря прошлого года молодая актриса подарила своему супругу Артуру Смольянинову второго ребенка.

Согласно последней информации, второго сына Дарьи зовут Марк. 27-летняя актриса призналась, что после родов решила уйти в полноценный декрет – в настоящий момент она не снимается в кино и не играет в театре, передает портал "Мел".

Мельникова, однако, не стала обычной домохозяйкой. Она активно ведет блог о материнстве и воспитании детей, участвует в благотворительных мероприятиях. Кроме того, артистка призналась, что категорически отказывается от услуг постоянной няни, но иногда приглашает к своим детям ситтера.

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов впервые стали родителями в 2015 году. У них родился сын по имени Артур.