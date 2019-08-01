Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга всемирно известной певицы Селены Гомес, которая отдала артистке свою почку, жалеет о своем поступке. 31-летняя Франсия Райза больше не разговаривает со звездой из-за ее неправильного поведения.

В 2017 году в результате обострения волчанки у Селены Гомес отказала почка. Франсия пожертвовала своим органом ради артистки. Певица, как казалось, была очень благодарна девушке, однако впоследствии начала нарушать предписания врачей. Дело в том, что медики запретили знаменитости употреблять спиртное, однако через несколько месяцев после операции стало известно, что Селена позволяет себе алкоголь.

Райза указала Гомес на то, что она поступает неправильно, но певица в ответ лишь накричала на нее.

Как сообщает "7 Дней", артистка по-прежнему не соблюдает рекомендации медиков. Недавно папарацци сфотографировали молодую девушку в Нью-Йорке – она пила коктейли в баре. А около недели назад Селена праздновала свой день рождения в Риме, где лакомилась пастой и запивала ее водкой.