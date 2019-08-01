Бари Алибасов отказался судиться с производителями «Крота»

Известный продюсер Бари Алибасов заявил, что передумал подавать в суд на производителей чистящего средства для труб «Крот». По его словам, судебные тяжбы оказались слишком хлопотным занятием.

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«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», - рассказал Алибасов.

В начале июня этого года продюсер попал в больницу с сильным ожогом пищевода из-за того, что перепутал бутылку с «Кротом» и питьевую воду и случайно выпил чистящее средство. В стационаре он провёл две недели. Сейчас Алибасов уверяет, что чувствует себя хорошо, передаёт ТАСС.