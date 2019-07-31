Меган Маркл раскрыла любимый напиток

Герцогиня Сассекская Меган Маркл случайно рассекретила свой любимй напиток в социальных сетях. Супруга принца разметила публикацию с воспоминаниями о работе над будущем номером журнала Vogue, где она приглашённый редактор.

Инсайдер перечислил любимые блюда Меган Маркл

"За дымящимися чашками мятного чая мы пытались понять, как свету пробиться сквозь мир, наполненный одной лишь тьмой? Благородная ли это цель? Без сомнения. Стоит ли оно того? Какие могут быть вопросы", - написала Меган Маркл к посту.

Поклонники герцогини разочаровались, что выбор Меган Маркл выпал на мятный чай. Отмечается, что герцогиня действительно его часто пьёт.

Но есть и предположение, что Маган Маркл могла отказаться от кофе на время из-за кормления грудью наследника Арчи.