Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

Россияне раскритиковали Максима Галкина за его слова о ситуации с горящими лесами Сибири. Пародист заметил, что леса в стране горят каждый год, но ажиотаж вызвал только нынешний пожар.

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Галкин в соцсети объяснил свою точку зрения. По его словам, каждый год в России выгорают сотни гектаров леса, однако внимание общественности привлекли только пожары в Сибири в этом году. Галкин заявил, что при всём желании у страны нет возможности потушить полыхающие леса. В ответ на это комментаторы обвинили артиста в том, что он поддерживает чиновников и не переживает об экологической ситуации в России.

«Не все поняли, о чем я говорю. Итак, никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить! Но только я вам объясняю, что три миллиона гектара мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, вернут сейчас же в казну. Мы не такая сверхдержава, которой хотим казаться», - написал Галкин.