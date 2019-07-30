Певица МакSим изменила внешность и выходит замуж?

Певица Марина Максимова взбудоражила фанатов появлением кольца на безымянном пальце. Поводом стал ее визит на программу Татьяны Устиновой "Мой герой", которая выходит на телеканале ТВЦ.

Артистка появилась в студи программы в элегантном летнем белом костюме, босоножках на каблуках и с волосами, собранными в низкий хвост. Однако внимание поклонников привлекла совсем другая деталь.

Многие заметили, что на безымянном пальце правой руки МакSим красуется кольцо с довольно большим камешком. Во время интервью она постоянно теребила его и будто специально подносила правую руку к лицу.

Также от проницательного взгляда фанатов не укрылись изменения во внешности артистки. Некоторые предположили, что любимая певица сделала ринопластику. Ну, а другие - что макияж все-таки "страшная сила".



