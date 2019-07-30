Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Шеннон Ли призналась, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» произвёл на неё двоякое впечатление. Она призналась, что её очень расстроило, как режиссёр показал её отца Брюса Ли.

Шеннон отметила, что актёр Майк Мо, сыгравший Брюса Ли, отлично справился с ролью. Однако её сильно обидело то, что Тарантино представил её отца в столь карикатурном образе, передаёт РенТВ.

«Я чувствовала себя неловко, когда смотрела фильм, потому что слышала, как люди смеются над отцом», - призналась Актриса. По её словам, хоть «персонаж Брэда Питта сделан суперзлодеем, который может избить Брюса Ли», но создателям картины не стоило «обращаться с ним так».